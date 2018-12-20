Происшествия

Стреляли прямо в голову: подробности дерзкого покушения на бизнесмена в Киеве

Покушение на бизнесмена произошло вечером 18 декабря в Киеве на Соломенке. Выйдя из офиса, мужчина сел в свою Toyota Sequoia и стал заводить машину, когда неизвестный выстрелил в него через стекло. Несмотря на пробитые щеку, язык и нижнюю челюсть, бизнесмен смог уехать с места происшествия.

К счастью, неподалеку находился товарищ пострадавшего, рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникации столичного главка полиции. Бизнесмен, теряя сознание, доехал до него, а друг доставил раненого в больницу. В настоящее время мужчина находится в реанимации и сообщить правоохранителям пока ничего ценного не может.

По факту покушения на убийство открыто уголовное производство. Полиция предполагает, что стреляли из револьвера калибра 9 мм (такую пулю обнаружили при осмотре автомобиля). Причиной произошедшего мог стать бизнес-конфликт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Соломенском же районе Киева неизвестные в масках на черном Volvo XC90 догнали Nissan, расстреляв его, избили водителя и забрали у него сумку с деньгами.

Также «ФАКТЫ» писали о покушении в Харькове на известного бизнесмена. Инцидент произошел на улице Ключковской. Объектом нападения стал известный бизнесмен, вышедший из спортивного клуба и подошедший к своему автомобилю.

А на столичном Харьковском массиве дворник открыл стрельбу по двум бомжам, заподозрив их в краже макулатуры из мусорника.

Фото ua1

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