Деньги

Пенсионеров и субсидиантов ждет проверка: когда и как это произойдет

Кабмин утвердил проект закона, который поможет четко определять, кому из украинцев необходима государственная помощь. Речь идет о ранее разработанном Министерстве финансов механизме верификации и мониторинге государственных выплат. Ранее сообщалось, что

«Для государства важно, чтобы граждане могли оформить субсидию без бюрократических преград. Именно поэтому им теперь достаточно подать только заявление и декларацию о доходах. В то же время уязвимым местом такой упрощенной процедуры являются риски злоупотреблений, и именно верификация призвана выявить неправомерные, нецелевые выплаты, — заявлял заместитель министра финансов сказал Юрий Джигир, комментируя проект Закона «О верификации и мониторингне государственных выплат». Так, в 2017—2018 году благодаря рекомендациям ведомства, которое отслеживает представление госпомощи, удалось предотвратить неэффективное использование как минимум 14 млрд грн бюджетных средств.

По словам замминистра, в бюджете достаточно денег на социальные выплаты в 2019 году, однако «налогоплательщики не должны оплачивать коммунальные услуги за граждан, приобретающих автомобили стоимостью свыше 1,3 млн гривен или акции на сумму 26,2 млн грн».

Так, проект закона, который должна поддержать Верховная Рада, предусматривает, что проверку субсидиантов начнут проводить еще до назначения государственной помощи. Это предлагают делать в территориальных подразделениях Минсоцполитики. Второй этап — проверка в Минфине, где будут собираться данные реестров Государственной фискальной службы (учет доходов граждан), Государственной миграционной службы (учет миграции физлиц), Минюста (учет имущества), банков (учет безналичных операций по оплате ценных покупок). Это позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное положение которых нуждается в дополнительной проверке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине не исключают, что дальнейшем будут параллельно существовать два механизма предоставления домохозяйствам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг: в безналичной и наличной форме.

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