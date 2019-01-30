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Только три марки автомобилей защищены от угонов: как такое возможно
Британская организация по защите прав потребителей Which? опубликовала тревожный доклад, авторы которого утверждают, что сотни популярных марок автомобилей с системой бесключевого доступа являются легкой добычей угонщиков. Все больше машин в мире оборудованы данной на первый взгляд удобной опцией. Владельцу такого автомобиля достаточно лишь помахать рукой или притронуться к своей машине, чтобы та открылась. Единственное условие — ключ должен находится на близком расстоянии, скажем, лежать в кармане.
Автомобильные компании уверяют, что такая система надежна. Новые автомобили защищены от воровства, как никогда ранее сообщало британское «Общество автопроизводителей и автодилеров» (SMTT). Which? провела исследование, которое опровергло эти заверения.
Угонщики используют ноутбуки и другие портативные компьютеры для того, чтобы обойти электронные системы защиты автомобилей с системой бесключевого доступа. Из 237 автомобилей разных марок не удалось вскрыть только… три! Действительно надежными оказались последние модели Discovery и Range Rover, а также Jaguar i-Pace производства 2018 года.
Уязвимы среди прочих моделей такие популярные, как Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai и Ford Focus.
«Воры похищают автомобили с бесключевым доступом вот уже несколько лет, но производители продолжают выпускать новые подобные модели, которые могут быть угнаны, что лишь расширяет возможности для злоумышленников», — подчеркивается в докладе Which?.
Еще 10 лет назад полиция с удовлетворением сообщала, что автомобильные кражи в Великобритании и других странах Европы резко сократились по сравнению с 1990-ми годами. Однако за последние несколько лет кривая угонов снова пошла вверх. Специалисты винят в этом системы бесключевого доступа.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», депутаты Верховной Рады предложили построже наказывать угонщиков элитных автомобилей. Тем временем на Донбассе боевики, напрактиковавшись в «отжиме» автомобилей у населения, попытались угнать автомобиль миссии ОБСЕ.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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