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Украинский олимпийский чемпион перенес операцию (фото)
Олимпийский чемпион Рио-2016 украинский гимнаст Олег Верняев перенес операцию на травмированном голеностопе в медицинском центре Assuta Rishon Lezion, расположенном в Тель-Авиве (Израиль).
«Уже как традиция каждый январь ложиться на хирургический стол или совпадение? Что думаете? Это уже третья операция на левый голеностоп», — написал на своей странице в Instagram 25-летний спортсмен, прикрепив фотографии из клиники.
О сроках восстановления гимнаста не сообщается. Судя по всему, ближайшие этапы Кубка мира, в частности в Баку (16−17 февраля) и Мельбурне (21−24 февраля), Верняев пропустит.
Напомню, что в ноябре прошлого года, выступая на турнире в швейцарском Кьяссо, при выполнении опорного прыжка украинец неудачно приземлился на левую ногу — правда, после этого спортсмен выиграл «золото» на параллельных брусьях в рамках этапа Кубка мира в немецком Коттбусе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитому теннисисту полностью заменили тазобедренный сустав.
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