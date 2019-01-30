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Спорт

Украинский олимпийский чемпион перенес операцию (фото)

15:02 30 января 2019   353
Украинский олимпийский чемпион перенес операцию (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Олимпийский чемпион Рио-2016 украинский гимнаст Олег Верняев перенес операцию на травмированном голеностопе в медицинском центре Assuta Rishon Lezion, расположенном в Тель-Авиве (Израиль).

«Уже как традиция каждый январь ложиться на хирургический стол или совпадение? Что думаете? Это уже третья операция на левый голеностоп», — написал на своей странице в Instagram 25-летний спортсмен, прикрепив фотографии из клиники.

О сроках восстановления гимнаста не сообщается. Судя по всему, ближайшие этапы Кубка мира, в частности в Баку (16−17 февраля) и Мельбурне (21−24 февраля), Верняев пропустит.

Напомню, что в ноябре прошлого года, выступая на турнире в швейцарском Кьяссо, при выполнении опорного прыжка украинец неудачно приземлился на левую ногу — правда, после этого спортсмен выиграл «золото» на параллельных брусьях в рамках этапа Кубка мира в немецком Коттбусе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитому теннисисту полностью заменили тазобедренный сустав.

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