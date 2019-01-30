Происшествия

В Киеве более 80 домов в Соломенском районе остались без тепла

В связи с повреждениями внешних теплосетей на проспекте Отрадном, 28, и бульваре В. Гавела, 40 (Соломенский район), временно в домах на нескольких улицах отсутствуют тепло и горячая вода, сообщается на сайте Соломенской райадминистрации. На трассе работают аварийщики.

Пока с холодными батареями и без горячего водоснабжения остаются жители домов по адресам:

- улица Новополевая, 89/16, 91, 93, 93, 94,97, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 106, 106а;

- улица Николая Шепелева, 4, 6, 6а, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11а, 12, 13, 14, 18;

- улица Патриотов, 98;

- улица Пост-Волынская, 2/103;

- бульвар Вацлава Гавела, 30, 32, 34, 34б, 34-г, 34 В, 36, 36б, 36 В, 38, 38 В, 38 г, 40, 40б, 42, 44, 48/24, 50,52, 54/26;

- улица М. Донца, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 25/89, 26, 27, 27а, 28;

- проспект Отрадный, 22, 22а, 22б, 24/93, 28, 28а, 28б, 28 В, 28 г, 30, 32, 32а, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 38б, 40, 40а.

После завершения аварийно-ремонтных работ в кратчайшие сроки ЖЭКи восстановят теплоподачу. О сроках ликвидации повреждений детальнее можно узнать в Центральной диспетчерской службе Соломенского района (телефон (044) 290 90 50).

А по данным «Киевводоканала» по состоянию на 10.00 30 января, на двух улицах города ремонтные бригады занимаются локализацией и ликвидацией повреждений на трубопроводах. В некоторых домах из-за ремонтов перекрыли холодную воду:

- на улице Маршала Гречко, 12б, 12 В, 12 г (Подольский район);

- на улице Новополевая, 99, 99а (Соломенский район).

Напомним, детальнее о сроках устранения повреждений на трубопроводе можно узнать по телефонам 15−81 или (044) 200−73−01 (также по этим телефонам следует связаться с диспетчером при вытекании воды на улице). При исчезновении холодной и горячей воды могут пригодиться телефоны горячей линии Центральной диспетчерской службы по вопросам ЖКХ 15−57 или (044) 486−17−93, контакт-центра города — (044) 205−73−37. По вопросам горячего водообеспечения следует обращаться в Центр коммунального сервиса по номеру (044) 247−40−40, в случае отключения горячей воды можно набрать 15−57.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабной аварии на теплотрассе в Киеве. Из-за прорыва трубопровода в озеро на Теремках вылились большие объемы горячей воды, в результате чего погибла рыба и черепахи.

А в Бердянске серьезная авария на коллекторе оставила без воды тысячи местных жителей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter