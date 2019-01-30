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Происшествия

Пришел на операцию пьяным: во Львове разгорелся скандал вокруг хирурга военного госпиталя

15:27 30 января 2019   110
хирург
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове завершилось расследование скандального случая, когда хирурга военного госпиталя обвинили в появлении пьяным на операции. Нетрезвое состояние врача заметил анестезиолог, а трое работников госпиталя дали письменное подтверждение. После того, как неприглядная история попала в СМИ, 29 декабря 2018 года было назначено расследование.

Против хирурга, полковника медицинской службы Ивана Богдана военная прокуратура составила административный протокол. Врачу вменяют в вину статью 172−20 КУоАП о распитии алкоголя военнослужащими. Причем в деле фигурирует часть третья этой статьи, где речь идет о неоднократных нарушениях или о злоупотреблениях во время особого периода. Врачу может грозить 3655−4845 грн штрафа или от семи до десяти суток на гауптвахте.

Как сообщает ZIK, судьба полковника медслужбы решится после того, как суд рассмотрит протокол, составленный военной прокуратурой Львовского гарнизона. В первый день расследования военные прокуроры получили от администрации военного госпиталя так называемый «акт осмотра внешнего вида» хирурга. Сам Богдан не согласился ни сдавать кровь на содержание алкоголя, ни проходить осмотр у врача нарколога.

Напомним, согласно предварительной информации следствия, хирургу предстояло 28 декабря 2018 года оперировать больного. Анестезиолог заподозрил, что врач находится в нетрезвом состоянии. В ответ на замечание, анестезиолога и медсестру попросили удалиться из операционной. Те обратились к руководству Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

В декабре 2018 года похожий случай зафиксирован в Виннице, где врач провел неудачную операцию, а анализ показал содержание у медика в крови более 1,0 промилле алкоголя.

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