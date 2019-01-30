Происшествия

Расстрел авто из гранатомета в Днепре может быть связан с громким убийством ветеранов АТО (фото)

Вечером во вторник, 29 января, практически в центре Днепра неизвестный расстрелял внедорожник Toyоta Land Cruiser из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). За рулем внедорожника якобы находился криминальный авторитет Каха, группировку которого подозревали в причастности к убийству ветеранов АТО Алексея Вагнера и Максима Иващука во время перестрелки в баре на проспекте Гагарина.

Автомобиль, припаркованный возле пересечения Крутогорного Спуска и улицы Литейной, был бронированным, поэтому выстрел лишь повредил левое переднее крыло и моторный отсек. Находившиеся во внедорожнике люди не пострадали — им даже медицинская помощь не потребовалась.

Сообщение о взрыве в Соборный отдел полиции поступило в 21:00. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в заброшенном здании в 32 метрах от «Тойоты» фрагмент РПГ и черную маску с прорезями для глаз. Найденное отправлено на экспертизу.

В рамках уголовного производства, открытого по факту покушения на убийство, изымаются и изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отрабатываются различные версии, рассказала «ФАКТАМ» спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Личности людей, находившихся в автомобиле — 35-летнего владельца «Ленд Крузера», управлявшего машиной, и пассажира, — полиция не раскрывает. В то же время, по информации источника «ФАКТОВ», за рулем был бизнесмен Кахабер Ш. Его также называют лидером местной организованной преступной группировки (ОПГ) Кахой. Группировка Кахи якобы занимается рейдерством, террором фермеров, имеет «навар» от строительного бизнеса. Также Каха «держит» некую фирму, сотрудничающую с предприятиями, которые контролируют главари так называемой «ЛНР». А полтора года назад эта ОПГ упоминалась в связи с гибелью ветеранов АТО.

Напомним, 24 июля 2017 года на проспекте Гагарина в Днепре произошла перестрелка, в которой погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук, а еще несколько человек были ранены. Переговоры бывших бизнес-партнеров и их групп поддержки, встречавшихся в ресторане на Гагарина, зашли в тупик. После этого к ресторану подъехали несколько мужчин и открыли стрельбу. Некоторые свидетели утверждали, что подъехавшие были участниками ОПГ Кахи.

В прошлом году материалы расследования по этой перестрелке были направлены в суд. Отрабатывается ли версия о связи покушения 29 января 2019 года с убийством ветеранов АТО в июле 201-го, правоохранители не сообщают.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове во время покушения был тяжело ранен офицер полиции, расследовавший убийство атошника Сармата. А незадолго до этого, также в результате покушения, в реанимацию попал топ-менеджер «Харьковоблэнерго».

Фото отдела коммуникации ГУ НПУ в Днепропетровской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter