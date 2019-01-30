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Политика

Переговоры в Минске: Россия категорически отказалась обсуждать обмен россиян на узников Кремля

17:10 30 января 2019   239
геращенко
Инф. «ФАКТОВ»

Переговоры в Минске с Россией об обмене заложников завершились ничем: россияне категорически не хотят обсуждать этот вопрос до выборов в Украине.

«Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян, и все другие хотелки просто так», — подвела итоги переговоров представитель Украины Ирина Геращенко.

«Российские „ихтамнеты“ могут и дальше писать слезливые письма Путину. В рельсу. РФ от них отказалась. Категорически отказалась обсуждать передачу россиян взамен на политзаключенных Кремля — украинцев», — добавила спецпредставитель.

По словам Геращенко, Украина требует освободить троих военных, которых держат в ОРДЛО еще со времен трагедии Дебальцево — Глондаря, Пантюшенко и Коринькова. Взамен Украина готова выдать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе.

Также Украина переживает о судьбе 13 пленников, которых в ОРДЛО сначала включали в списки, а затем неожиданно перестали. «У нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий», — говорит Геращенко.

Что касается ОБСЕ, то, по мнению украинской делегации, организация не способствует переговорам об обмене. «Чтобы заставить РФ отдать наших, нужны не новые „мирные планы“, а новые жесткие санкции», — считает спецпредставитель Украины.

Напомним, с начала 2019 года украинская делегация в Минске столкнулась с тем, что представители ОРДЛО выполняют установку Кремля: блокировать все инициативы до выборов в Украине.

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