ЧП над Ла-Маншем: спасатели нашли обломки самолета Салы

Спорт

Спасатели, задействованные в поисковой операции пропавшего самолета, в котором летел из Нанта в Кардифф футболист Эмилиано Сала, доложили о первой находке. Как сообщает британское издание Daily Mail, на берегу Сюртенвиля, что на северо-западе Франции, были обнаружены две подушки от сидений, с большой долей вероятности принадлежащие самолету Piper-Malibu.

Теперь поисковую операцию намерены продолжить в этом регионе под водой — правда, из-за неблагоприятных погодных условий (в Сюртенвиле дождливая погода, температура воздуха колеблется от 3 до 7 градусов выше нуля) спасатели смогут приступить к работе не раньше конца этой недели.

Напомню, что через несколько дней после того, как самолет пропал с радаров, в зоне поиска воздушного судна были обнаружены обломки. Правда, специалисты не брались утверждать, что предметы — подушка, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белоснежных предметов, плавающих вдоль слегка изогнутого куска белого метала — принадлежат Piper-Malibu

К слову, перед матчем английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Кардиффом», который состоялся во вторник, 29 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, футболисты и болельщики посвятили несколько минут пропавшему футболисту, для которого этот поединок должен был стать первым в футболке клуба из столицы Уэльса. Капитаны обеих команды вынесли на поле букеты из нарциссов и желтых тюльпанов, положив их в центре поля, на табло появилась фотография Эмилиано с подписью PrayforSala (Молимся за Салу. — Авт.), а болельщики, подняв над собой плакаты, окрасили трибуны в желтый цвет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что семья пропавшего футболиста возобновила поиски пропавшего самолета.

Фото и видео — Twitter ФК «Кардифф»

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