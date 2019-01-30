В киевском метро произошла давка из-за айфона

Происшествия

В Киеве на станции метро «Лыбедская» 30 января случилось ЧП. Во время утреннего часа пик молодая девушка заходила в вагон и уронила свой iPhone. Телефон упал на рельсы в проем между вагоном и перроном станции.

Подробности происшествия со слов очевидцев приводит сайт «Акценты». «Она (девушка) начала громко кричать и просить стоящих рядом мужчин достать ей гаджет. Приезд полицейских и последующие разборки с буйствующей девушкой спровоцировали задержку поездов и большое скопление людей», — рассказал свидетель.

На месте работал наряд полиции и дежурные Киевского метрополитена. Происшествие вызвало небольшую задержку в графике движения поездов.

Напомним, станция «Лыбедская», на которой случилось ЧП, относится к станциям средней загруженности, а самыми переполненными считаются «Лесная» и «Академгородок».

Кроме падения предметов на рельсы, нормальной работе метрополитена мешают пассажиры-экстремалы. «ФАКТЫ» собрали данные о новом развлечении киевских подростков в метро.

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