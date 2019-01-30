Украинцам могут вернуть право голосовать "против всех"

Политика

В Украине предлагают вернуть в бюллетени графу «Против всех» для тех, кто за время избирательной кампании так и не определился со своим кандидатом. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде и изучается в профильных комитетах.

Авторы объясняют, что в последнее время в списках на выборы появилось слишком много кандидатов, в том числе немало «экстравагантных или заведомо непроходных». Исправить эту ситуацию призваны новые бюллетени. Проектом предлагается, чтобы в бюллетенях снова появилась графы «Не поддерживаю ни одного кандидата на пост президента Украины» и «Не поддерживаю ни одного кандидата» (на выборах депутатов и на местных выборах).

Также предусмотрена ситуация, когда на выборах в Верховную Раду или на местных выборах «против всех» проголосовали более половины избирателей. В этом случае выборы объявляются несостоявшимися, а кандидаты из списка лишаются права участвовать в повторных выборах.

Шансов на появление новой графы в бюллетене до президентских выборов крайне мало. Напомним, что форма и текст бюллетеня должны быть утверждены до 8 марта, а календарный план работы Верховной Рады предусматривает в феврале — начале марта лишь восемь пленарных заседаний.

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