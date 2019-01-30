Полиция показала стрелка, убившего супружескую пару возле здания суда в Николаеве (видео)

Происшествия

Полиция Николаева опубликовала видео с допросом мужчины, подозреваемого в убийстве супружеской пары у здания районного суда. У предполагаемого стрелка просят объяснить причины настолько жесткого убийства.

«Ну хоть расскажите, что произошло», — обращаются к задержанному сотрудники полиции.

«Я ничего не буду объяснять», — отвечает задержанный.

«Вы местный, из Николаева?» — уточняют у мужчины.

«Да», — подтвердил он.

«Это личное», — добавил подозреваемый, очевидно, имея в виду мотивы преступления.

Мужчина также уточнил, что является охотником, а изъятое у него оружие — зарегистрированное должным образом охотничье ружье.

Напомним, двойное убийство было совершено возле здания суда в Николаеве. Выходившая после судебного заседания супружеская пара была обстреляна из карабина «Сайга». Женщина от полученных ранений скончалась на месте, ее муж умер по дороге в больницу. Задержаны предполагаемый стрелок и его возможный сообщник.

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