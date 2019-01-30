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Тихий ужас: именитая «Рома» пропустила в матче Кубка Италии семь мячей (видео)
Громкой сенсацией завершился 30 января четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором «Фиорентина» (девятый коллектив серии А) на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции не оставила камня на камне от именитой «Ромы» (пятое место) — 7:1 (Кьеза, 7, 18, 74, Муриэль, 33, Бенасси, 66, Симеоне, 79, 89 — Коларов, 28), завоевав путевку в полуфинал турнира.
Кстати, хет-трик оформил сын знаменитого футболиста «Фиорентины» 1990-х Энрико Кьезы Федерико, а «дублем» отметился сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Джованни.
Справедливости ради отмечу, что на 72-й минуте прямую красную карточку за плевок в арбитра получил нападающий «Ромы» Эдин Джеко (при счете 4:1).
Кстати, римский гранд, девять раз владевший трофеем, пропустил семь голов за матч шестой раз в истории (в Кубке Италии такое случилось впервые). В последний раз «Рому» так больно била в 2014 году в Лиге чемпионов немецкая «Бавария» (7:1).
Еще в двух четвертьфинальных встречах Кубка Италии «Милан» оказался сильнее «Наполи» — 2:0, а «Аталанта» разгромила «Ювентус» с Криштиану Роналду в составе — 3:0 (туринцы выигрывали трофей четыре года подряд). Последнюю путевку в полуфинал турнира 31 января оспорят «Интер» — Лацио".
Видеообзор матча «Аталанта» — «Ювентус» 3:0
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко помог «Манчестер Сити» забить сопернику девять голов в матче Кубка английской лиги.
Фото Twitter ФК «Рома»
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