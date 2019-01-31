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Происшествия

В Харькове сняли с дома 100-килограммовую сосульку: в сети показали фото

11:14 31 января 2019   740
сосулька
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове после пришедшей оттепели на крышах образовались 100-килограммовые ледяные глыбы. В сети опубликовано фото таких гигантских сосулек, снятых с крыш альпинистами.

сосулька

В Харьковском горсовете уточнили, что в городе восемь тысяч домов коммунальной собственности. Над устранением льда с крыш этих зданий работают 180 альпинистов. Согласно технике безопасности бригады работают лишь в светлое время суток и успевают очистить лишь по нескольку крыш за смену.

сосулька

«Эта неделя особенно сложная в плане падения сосулек — оттепель, и снег будет сползать с крыш», — прогнозируют в горсовете.

Напомним, падение с крыш сосулек уже успело привести к трагедии — в Кременчуге глыба льда проломила череп подростку.

Фото Юрій Сидоренко/Facebook, СолнцеЛикий Харьков/Facebook

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