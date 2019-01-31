Происшествия

Во Львове будут судить журналиста за антиукраинские статьи по заказу РФ

В Сыховский районный суд Львова направлен обвинительный акт в отношении 57-летнего местного жителя, который, позиционируя себя как украинский журналист, готовил статьи антиукраинского характера. Бывшего работника органов внутренних дел ранее задержали оперативники Управления СБУ во Львовской области, совместно с следователями полиции и прокуратуры. В отношении псевдожурналиста открыто уголовное производство по статье «Умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти».

— Установлено, что на протяжении 2014−2017 подозреваемый систематически выполнял заказы иностранных информационных агентств, которые действуют на территории Российской Федерации. Злоумышленник выдавал себя за украинского журналиста, однако готовил тенденциозные статьи антиукраинского характера, которые по своему содержанию унижали национальные чувства украинцев, отрицая их право на собственную государственность, самостоятельность в решении внутренних и внешних вопросов, — сообщили в прокуратуре Львовской области.

«Подозреваемый, обращаясь к агрессивным языковым стратегиям, через СМИ публично распространял мнения, взгляды и убеждения, содержание которых является оскорбительным для украинского народа, направлены на разжигание национальной вражды и ненависти между украинцами и представителями других национальностей», — отмечает пресс-служба прокуратуры.

Псевдожурналисту грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумской области СБУ разоблачила российского журналиста, который с 2015 года работал по заказу спецслужб Российской Федерации.

А в Полтаве прикрыли деятельность антиукраинской организации, глава которой получил награду из рук Путина.

Тем временем кремлевские пропагандисты продолжают готовить фейки об Украине. Так, 25−29 января вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях работали съемочные группы российских СМИ. Таким образом на оккупированных территориях Донбасса готовился очередной цикл фейковых новостей относительно планов Украины «силовым путем решить конфликт».

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