Происшествия

Жаль, что не перевернули: киевляне наказали наглого парковщика (видео)

Киевляне в очередной раз решили наказать любителя парковаться в непредусмотренных для этого местах. Об этом сообщает информационный ресурс «Киев Оперативный».

Пассажиры трамвая на Дегтяревской, 53 решили долго не ждать неудачно припарковавшегося водителя на внедорожнике.

Они просто толпой сдвинули на трассу машину, которую наглый водитель оставил на трамвайных путях, блокировав таким образом проезд городского транспорта. При этом люди не обращали внимание на сирену сигнализации и реплики о том, что это частная собственность и возможны повреждения.

В комментариях под видео основная масса поддержала такое наказание наглому парковщику.

«И понимаю, что незаконно… и понимаю, что „заподіяння матеріальної шкоди“ і приватна власність… а дивишся — і серце радіє. Бо задовбали».

«Навіщо тратити сили і час? Тим більше, що це не перший випадок, коли пасажири ГТ пересувають машину. Легенько б трамваєм посунути і більше близько не під'їде до колій».

«В таких випадках краще перевертати авто!!! Я вважаю так».

«Браво, молодці ! Завжди так треба таких падлюк наказувати».

«Браво буде коли вона, або подібна буде лежати на боку або на криші».

«Перевернуть надо было».

Хотя были и такие, кто посчитал поступок пассажиров трамвая вандализмом и пригрозил наказанием за повреждение чужого имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Руденко наглому парковщику, который оставил автомобиль в пешеходной зоне, жители насыпали на капот груду мусора и бытовых отходов. В другом случае, когда водитель припарковал свой автомобиль прямо посреди тротуара, перед зданием ресторана, заняв всю пешеходную зону, горожане на лобовом стекле автомобиля написали оскорбительное слово.

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