Спорт

«Шахтер» в Турции: победы над датским «Хобро» и польским «Лехом» (видео)

Донецкий «Шахтер», отправившийся на второй сбор в Турцию без защитника Олега Данченко, но с 19-летним израильским новичком Манором Соломоном (на фото), в четверг, 31 января, провел два спарринга.

В первом матче подопечные Паулу Фонсеки лишь в компенсированное время вырвали победу у датского «Хобро», занимающего в чемпионате страны последнее место, — 2:1 (Коваленко, 78, Мораес, 90+1 — Педерсен, 67).

«Шахтер»: Кудрик (Трубин, 62, Матвиенко (Хочолава, 70), Малышев (Кривцов, 62), Бондаренко (Болбат, 36), Бутко (Исмаили, 70), Тотовицкий (Патрик, 70), Майкон (Степаненко, 70), Соломон (Тайсон, 70), Нем (Марлос, 70), Мудрик (Сикан, 46, Коваленко, 70), Кайоде (Мораес, 70).

К сожалению, уже на 38-й минуте из-за травмы поле вынужден был покинуть новичок «Шахтера» — центральный защитник Валерий Бондаренко, купленный дончанами у «Александрии». По словам Фонсеки, футболист выбыл из строя на 7--10 дней.

Во втором поединке оппонентом горняков стал бронзовый призер чемпионата Польши «Лех». Чемпион Украины в сложных погодных условиях (проливной дождь, град) разгромил подопечных экс-наставника польской сборной Адама Навалки — 3:0 (Мораес, 31, Соломон, 84, Кайоде, 90).

«Шахтер»: Пятов, Болбат (Бутко, 66), Кривцов (Матвиенко, 69), Хочолава (Бондарь, 87), Исмаили, Патрик (Соломон, 74), Степаненко, Марлос (Нем, 54), Коваленко, Тайсон (Тотовицкий, 81), Мораес (Кайоде, 81).

Следующим оппонентом «Шахтера» на турецком сборе 3 февраля станет сербский «Партизан».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лидеров «Шахтера» и сборной Украины перешел в российский «Зенит».

Фото ФК «Шахтер»



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