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В Киеве спасли тонущего рыбака и двух спешивших ему на помощь полицейских (видео)
В четверг, 31 января, в Киеве на реке Десенка произошел несчастный случай — под лед провалился рыбак и полицейские, которые пытались его спасти. Об этом сообщили киевские спасатели.
Напомним, в воскресенье, 27 января, в Николаевской области женщина вытащила из проруби двоих детей.
Инцидент произошел около полудня на территории Гидропарка возле вертолетной площадки, где мужчина рыбачил на тонком льду с палаткой. Он уже начинал собирать вещи, как вдруг провалился и стал тонуть. Другие рыбаки сразу вызвали помощь. Первыми на место приехали патрульные, которые попытались самостоятельно достать утопающего, но также угодили в холодную воду.
Через несколько минут на место прибыли спасатели с резиновой лодкой, с помощью которой и вытащили пожилого рыбака с патрульными. Мужчину с сильным обморожением забрала скорая помощь. Полицейские отогрелись на территории вертолетной площадки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Киеве на озере Тельбин едва не утонули маленькая девочка и ее бабушка. Обеих спас случайный прохожий. Увидев, что девочка, а следом за ней и бабушка провалились под лед, мужчина тут же бросился им на помощь. ЧП случилось, когда на улице было темно.
А в Николаеве парень, рискуя жизнью, нырнул в прорубь, чтобы достать из воды тонущую собаку. Случай произошел в районе полуострова Аляуды.
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