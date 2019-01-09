Счет шел на секунды: подробности спасения бабушки с внучкой, провалившихся в озеро в Киеве

Происшествия



В Киеве на озере Тельбин на жилмассиве Березняки едва не утонули маленькая девочка и ее бабушка. Обеих спас случайный прохожий. Киевлянин Сергей Регеда (на фото в заголовке) гулял возле озера вместе со своим шестилетним сыном. Увидев, что девочка, а следом за ней и бабушка провалились под лед, мужчина тут же бросился им на помощь. «ФАКТАМ» удалось разыскать Сергея и тот рассказал нам подробности произошедшего. ЧП случилось, когда на улице было темно.

- Уже сейчас благодаря камерам видеонаблюдения знаю, что это произошло в 16:46, — вспоминает Сергей Регеда. — Я гулял со своим шестилетним сыном. Мы живем совсем рядом с озером Тельбин. Как выяснилось, девочка и бабушка, которые едва не утонули — наши соседи. Но раньше я их никогда не встречал.

Девочка каталась с горки на тарелке (санки-тарелка. — Авт). Зимой здесь много детей, им нравится этот спуск. Когда тут больше снега, дети успевают затормозить, не доезжая до озера. А в день, когда это случилось, снега было немного. Горка обледенела. Девочка неслась по ней на тарелке и не успела затормозить. А ее бабушка, которая стояла ниже, не смогла ее остановить. Ребенок вылетел на озеро. Лед был только у берега. Девочка пронеслась по льду и упала в воду. Я в тот момент был примерно в ста метрах от озера. Закричал, чтобы кто-то помог ребенку. Вокруг было пять или шесть человек. Первой подбежала бабушка девочки. Она стала на льдину и попыталась вытащить девочку. Но лед треснул, и женщина сама провалилась в воду.

Место происшествия

Оставив сына на берегу, Сергей бросился к ним.

- Я понимал, что счет идет на секунды, — говорит мужчина. — Девочка и бабушка явно не умели плавать. Это было видно по их поведению в воде. Пока я бежал к озеру, туда подскочили еще двое подростков. Это были мальчишки лет 12−13. Они тоже хотели помочь. Когда они попытались присесть на льду, я понял, что с ними сейчас произойдет то же, что и с бабушкой — лед треснет и они уйдут под воду. Поэтому закричал, чтобы они немедленно уходили. К счастью, они меня услышали.

Девочка, которую спас Сергей, каталась на такой же тарелке

По словам Сергея, становиться на лед ни в коем случае нельзя было.

- Так поступила бабушка девочки, и это было ее большой ошибкой, — говорит Сергей. — Лед трескается под тяжестью человеческого тела. Поэтому я не становился на лед, а сразу лег на него. И осторожно полз к воде, где были девочка с бабушкой. Когда дополз до края льдины, протянул им обе руки. К счастью, они сообразили, что нужно делать. Девочка и бабушка схватили меня за руки. Девочка была в комбинезоне и это в каком-то смысле помогло ей: комбинезон набрал воздух и удерживал ее на воде. А вот одежда бабушки сразу намокла и только тянула ее на дно.

Я по очереди начал вытаскивать их из воды. Первой вытянул девочку. Это оказалось проще, потому что девочка была намного легче. Она крепко схватила меня за руку, я вытащил ее на лед, откуда она уже смогла убежать на берег. Девочка плакала, но делала то, что я ей говорил. Что с ней потом происходило на берегу, я уже не видел. Но, скорее всего, ей помог кто-то из прохожих. Я тем временем пытался вытащить ее бабушку. Она была такая тяжелая! Ее одежда промокла насквозь, и это только усложняло ситуацию. Я достаточно сильный, занимаюсь спортом, плаваньем. Но, честно говоря, еле ее вытащил. Уже когда она оказалась на берегу, заплакала. До этого молчала — очевидно, была в шоковом состоянии.

Вода была очень холодной. Наверняка и девочка, и ее бабушка получили переохлаждение. Надеюсь, что с ними все в порядке.

Сам Сергей, по его словам, холода практически не ощущал.

- Не было времени об этом думать, — говорит мужчина. — Нужно было действовать быстро, пока девочка с бабушкой не пошли ко дну. К счастью, я успел. Спасатели говорят, что я действовал правильно — действительно нужно было ползти по льду, чтобы он не треснул. Я это знал еще со школы, где нам рассказывали о том, как спасать утопающих в полынье. И вот знания пригодились.

На самом деле я был практически уверен, что смогу их спасти. Плаваю я хорошо. Поэтому даже если они бы пошли ко дну, я бы за ними нырнул. Холодная вода меня тоже не пугает, я раньше занимался моржеванием. Единственное, тут бы пришлось нырять в одежде.

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Познакомится со спасенной девочкой и ее бабушкой Сергей не успел.

- Как только они оказались на берегу, к ним подошел какой-то молодой человек — я так понял, сосед, — говорит Сергей. — Он взял их под руки и повел домой. А я пошел к своему сыну, который ждал меня неподалеку. Он даже не успел испугаться. На самом деле все произошло очень быстро — наверное, за пару минут. Мой сынишка сам любит кататься с горки на тарелке. Но после такого уж точно будет осторожен. А в этом месте, как я уже говорил, постоянно катаются дети. И далеко не всегда успевают вовремя затормозить.

Жители говорят, что случай с девочкой и бабушкой уже далеко не первый на этом месте.

- Несколько недель назад так чуть не утонул восьмилетний сын моей соседки, — рассказала «ФАКТАМ» местная жительница Ирина. — Тоже катался с друзьями на тарелке и не рассчитал скорость. Упал в воду, но каким-то образом сам смог из нее выбраться. Промок до нитки, заболел. Тут зимой постоянно катаются дети. Взрослые иногда стоят внизу, но не успевают ничего сделать — и дети оказываются в воде. Первые два дня после инцидента с девочкой и ее бабушкой здесь почти никто не катался. Но сейчас на горке снова полно детей.

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Фото в заголовке — ТСН

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