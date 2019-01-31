27.49 / 27.74 31.42 / 31.86
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Чистая самодеятельность": в Украине резко раскритиковали "план Сайдика" по Донбассу

22:32 31 января 2019   399
Авто наблюдателей ОБСЕ
Инф. «ФАКТОВ»

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала нереалистичными предложения посредника на переговорах в Минске от ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».

По словам Геращенко, появление нового мирного плана означало фактически, что «нужно простить Москве нарушение Минских соглашений в гуманитарной сфере и сфере безопасности».

В то же время Геращенко считает, что Россия должна быть наказана за невыполнение Минских соглашений.

Кроме того, она назвала заявление Сайдика «самодеятельностью», на которую он не имел мандата ни от ОБСЕ, ни от ООН, ни от стран «Нормандской четверки».

«Вынуждена еще раз публично высказать глубокую обеспокоенность тем, что координаторы ОБСЕ в ТКГ и группах, вместо активной работы, часто занимаются агитацией или подменой процесса… Москва откровенно разрушает и дискредитирует организацию ОБСЕ, которую представляют координаторы», — написала Геращенко в Facebook.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин критически оценил предложения Сайдика. Он заявил, что предложения нуждаются в доработке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 742 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины