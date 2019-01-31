"Чистая самодеятельность": в Украине резко раскритиковали "план Сайдика" по Донбассу

Политика

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала нереалистичными предложения посредника на переговорах в Минске от ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом она заявила в интервью «Радио Свобода».

По словам Геращенко, появление нового мирного плана означало фактически, что «нужно простить Москве нарушение Минских соглашений в гуманитарной сфере и сфере безопасности».

В то же время Геращенко считает, что Россия должна быть наказана за невыполнение Минских соглашений.

Кроме того, она назвала заявление Сайдика «самодеятельностью», на которую он не имел мандата ни от ОБСЕ, ни от ООН, ни от стран «Нормандской четверки».

«Вынуждена еще раз публично высказать глубокую обеспокоенность тем, что координаторы ОБСЕ в ТКГ и группах, вместо активной работы, часто занимаются агитацией или подменой процесса… Москва откровенно разрушает и дискредитирует организацию ОБСЕ, которую представляют координаторы», — написала Геращенко в Facebook.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин критически оценил предложения Сайдика. Он заявил, что предложения нуждаются в доработке.

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