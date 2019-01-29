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Нужно еще работать: в Украине прокомментировали план ОБСЕ по Донбассу
План спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе требует дальнейшей доработки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать», — заявил Климкин.
Новым в предложениях ОБСЕ, по мнению министра, является констатация необходимости введения на Донбасс международного компонента, о чем ранее уже говорила украинская сторона.
«По форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, что хотя бы господин Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент — военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию — это пока то же самое. Как говорят: «те же яйца, только в профиль», — отметил министр.
Глава МИДа подчеркнул, что данные предложения Сайдика — только предварительное видение и требует доработки.
Климкин отметил, что украинская сторона видит ситуацию так: чтобы на оккупированный Донбасс зашел международный компонент и подготовил людей и территорию к нормальным, свободным и честным выборам. А в плане Сайдика, по словам дипломата, речь об этом не идет.
Отметим, сегодня, 29 января, в Мариуполь прибыли министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Чешской Республики — Томаш Петршичек и Королевства Дания — Андерс Самуэльсен. Цель поездки — оценить последствия российской блокады Азовского моря в Приазовье, чтобы совместно с ЕС найти пути ее преодоления.
Ранее «ФАКТЫ» писало о том, что по мнению известного политического эксперта Дмитрия Галкина, Кремль сейчас не готов на эскалацию конфликта на Донбассе, так как это приведет к победе Петра Порошенко на выборах президента Украины.
А по мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, вопрос о деоккупации захваченных Россией украинских территорий возможно решить лишь за столом переговоров с Кремлем. При этом дальнейшую судьбу аннексированного Крыма и захваченных районов Донецкой и Луганской областей не следует рассматривать в одном «пакете».
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