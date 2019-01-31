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Бизнес на детях: харьковская чиновница оценила свои услуги по усыновлению в 3 тысячи долларов
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальницу одной из районных служб по делам детей Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета. Об этом говорится в сообщении службы.
В частности, оперативники ведомства установили, что чиновница органа местного самоуправления требовала от харьковчанки три тысячи долларов США за содействие ей в подборе ребенка и вынесения положительного заключения для усыновления ею ребенка.
Правоохранители задержали начальницу службы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины в рабочем кабинете после получения оговоренной суммы взятки в гривневом эквиваленте — восьмидесяти четырех тысяч гривен.
Следователями Управления СБУ в Харьковской области в рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщение чиновницы о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 35-летняя одесситка одна усыновила 11 детей.
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