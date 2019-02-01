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Найден хозяин беспилотника, снимавшего боевые самолеты на Херсонщине
На Херсонщине задержали молодого человека, запустившего беспилотник над воинской частью. Личность нарушителя установлена, им оказался работник IТ-компании. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Инцидент произошел около 15:00 30 января.
В воздухе над военной частью Воздушных Сил ВСУ появился беспилотный летательный аппарат типа «крыло».После задержания оператора тот пояснил, что изготовил БПЛА собственноручно и решил испытать его в местном парке (в 400 метрах от воинской части). По словам мужчині, он не планировал вести съемку на запрещенной территории.
Кстати, на БПЛА была установлена камера с высоким разрешением.
Нарушителя передали правоохранительные органы.
А командование ВВС еще раз напомнило, что даже в условиях мирного времени, существует разрешительная процедура, регламентирующая использование гражданскими лицами беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Что же касается беспилотников, появляющихся в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами, то они подлежат обезвреживанию.
В комментариях к сообщению Генштаба украинцы отметили резонность ограничений.
«Какие мозги нужно иметь, чтоб возле такого объекта летать? Что, мест мало красивых с природой, или тот же Днепр», — поинтересовался Илья Сероветник.
Андрей Смыкодуб отмечает, что изобретателя стоит поддержать, а после задержания — отпустить.
«Если он сам его склепал — респект, если нет, жаль. В принципе — все кадры можно посмотреть, после задержания, если нет ничего опасного — отпустят», — отметил он.
Напомним, на взорванных военных складах в Ичне обнаружили неизвестный беспилотник.
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