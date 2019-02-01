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"Родителей под суд!": соцсети возмутило ЧП в Одессе, где чуть не погиб ребенок (видео)
Вечером 30 января в Одессе произошло ДТП, участником которого стали легковой автомобиль и малолетний ребенок. Видео инцидента попало в систему наблюдения «Безопасный город» и было опубликовано ресурсом «Центр 077».
Напомним, 31 января в жутком ДТП под Одессой погибла 14-летняя школьница.
Авария в Одессе произошла на проспекте Небесной Сотни. Родители или сопровождающие ребенка возрастом 3−4 года оставили его одного перед пешеходным переходом. Возможно, что он потерялся. На кадрах видно, как ребенок несколько раз пытается перейти дорогу вместе с остальными пешеходами на зеленый сигнал светофора, однако делает это нерешительно. Когда же загорается красный сигнал пешеходам и автомобили поехали, ребенок бросается наперерез потоку и автомобиль в самом крайнем ряду сбивает его по касательной.
Водитель авто, сбившего ребенка, не уехал. Он подбежал к малышу, осмотрел его. Затем вместе с другим пешеходом перевел ребенка на противоположную сторону улицы, где, предположительно, находились его сопровождающие.
Как пишет издание, участники инцидента так и остались неизвестными и не вызвали полицию. По счастливой случайности, ребенок отделался только ушибами.
В соцсети возмущены таким поведением родителей, которые не следят за своим малышом.
«Родителей под суд!»; «Зря люди на красном авто уехали с места ДТП. Даже если они не виновны, стоило обратится и дождаться полицию»; «Вот так едешь и в любую секунду рискуешь переместиться на скамью подсудимых. Обязательно надо было ждать полицию и вламывать родителям … любыми законными путями», — такие комментарии оставили под видео.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП под Одессой, в котором столкнулись маршрутное такси, фура и легковой автомобиль.
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