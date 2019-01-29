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Под Одессой столкнулись маршрутка, фура и легковушка: есть погибшие (фото, видео)
Вечером во вторник, 29 января, на автодороге Одесса — Овидиополь, в районе Гребного канала, столкнулись маршрутное такси, фура и легковой автомобиль. Пассажирский микроавтобус «Мерседес-Спринтер», выполнявший регулярный рейс по пригородному маршруту № 601, разбит до состояния металлолома. Наиболее серьезно пострадала передняя часть, со стороны места водителя, и левый борт. Спасатели, чтобы извлечь людей из разбитого транспорта, разрезали металлоконструкции автобуса.
У длинномерного грузовика «Вольво» также разбита кабина, со стороны водительского места. Это свидетельствует о лобовом столкновении машин.
«ДТП случилось неподалеку от автозаправки „Укрнафта“, около 19:00, — сообщили в полиции. — По предварительным данным, погибли двое людей, еще четверо участников ДТП травмированы. На месте работают усиленные наряды полиции, следственно-оперативная группа и спасатели. Туда же выехал начальник главка». Как уточнили в полиции, погибшие пассажиры маршрутного такси — молодой человек и девушка — сотрудники полиции, они возвращались домой с дежурства.
Отмечается, что в связи с аварией движение транспорта на этом участке дороги осложнено в обоих направлениях. Водителей просят по возможности выбирать другие маршруты.
Согласно предварительной информации, погибшие — пассажиры маршрутки. Ее водитель попытался обогнать автомобиль Mazda, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе маршрутка столкнулась с грузовиком и задел автомобиль Mazda.
Отмечается, что обгон в данном месте запрещен правилами дорожного движения. По словам очевидцев, прибывшие спасатели пытаются достать застрявших в маршрутке людей.
Несмотря на неблагоприятные для автомобильного транспорта погодные условия водители зачастую нарушают правила безопасности на дороге. Так, в сети показали момент столкновения двух маршруток под Киевом. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Боярке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 29 января на 58 километре трассы Одесса — Киев в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека.
А незначительное столкновение «Жигулей» и «Фольксвагена» возле Виты Почтовой под Киевом вылилось в крупное ДТП с пострадавшими.
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