Происшествия

Вдрызг пьяный водитель устроил во Львове гонки с полицейскими (видео)

В четверг, 31 января, во Львове водитель на автомобиле BMW 520, находясь за рулем в пьяном виде, спровоцировал несколько ДТП.

Львовянин ехал по городу, нарушая правила дорожного движения. Он не стал останавливаться на требование патрульных полицейских и пытался скрыться.

Как сообщают в полиции Львовской области, преследование началось на улице Хуторивка. На проспекте Красной Калины водитель столкнулся с автомобилем Skoda и дальше продолжил бегство.

На пересечении проспекта и улицы Венгерской автомобиль остановился в искусственном пробке, которую создал другой экипаж патрульных. Нарушитель, пытаясь уйти от преследования, снова вернулся на улицу Венгерскую, где опять не справился с управлением и врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате этого ДТП его задержали.

Нарушителем оказался 39-летний львовянин, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей он прошел проверку на устройстве «Драгер», который показал в крови — 3,32 промилле при допустимых 0,2. Допустимая норма алкоголя превышена в 17 раз.

В свое оправдание мужчина сказался больным.

На нарушителя составили несколько протоколов об административном правонарушении, постановление об отсутствии страховки.

Автомобиль BMW 520 эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, в Херсонской области суд Чаплынского района приговорил бывшего военкома, который будучи пьян, насмерть сбил на авто супружескую пару, к семи с половиной годам тюрьмы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине ужесточили наказание за пьянство за рулем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter