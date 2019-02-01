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Вдрызг пьяный водитель устроил во Львове гонки с полицейскими (видео)
В четверг, 31 января, во Львове водитель на автомобиле BMW 520, находясь за рулем в пьяном виде, спровоцировал несколько ДТП.
Львовянин ехал по городу, нарушая правила дорожного движения. Он не стал останавливаться на требование патрульных полицейских и пытался скрыться.
Как сообщают в полиции Львовской области, преследование началось на улице Хуторивка. На проспекте Красной Калины водитель столкнулся с автомобилем Skoda и дальше продолжил бегство.
На пересечении проспекта и улицы Венгерской автомобиль остановился в искусственном пробке, которую создал другой экипаж патрульных. Нарушитель, пытаясь уйти от преследования, снова вернулся на улицу Венгерскую, где опять не справился с управлением и врезался в автомобиль Chevrolet.
В результате этого ДТП его задержали.
Нарушителем оказался 39-летний львовянин, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей он прошел проверку на устройстве «Драгер», который показал в крови — 3,32 промилле при допустимых 0,2. Допустимая норма алкоголя превышена в 17 раз.
В свое оправдание мужчина сказался больным.
На нарушителя составили несколько протоколов об административном правонарушении, постановление об отсутствии страховки.
Автомобиль BMW 520 эвакуировали на штрафплощадку.
Напомним, в Херсонской области суд Чаплынского района приговорил бывшего военкома, который будучи пьян, насмерть сбил на авто супружескую пару, к семи с половиной годам тюрьмы.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине ужесточили наказание за пьянство за рулем.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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