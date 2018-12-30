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Украина

Суд вынес суровый приговор военкому, который пьяным сбил насмерть супружескую пару

14:08 30 декабря 2018   38
Суд
Инф. «ФАКТОВ»

В Херсонской области суд Чаплынского района приговорил бывшего военкома, который будучи пьян, насмерть сбил на авто супружескую пару, к семи с половиной годам тюрьмы.

Уголовный Кодекс Украины за такое преступление предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Однако военная прокуратура настаивала на том, чтобы водителя-убийцу отправили в исправительную колонию сроком на восемь лет, сообщает Типичный Херсон.

Выслушав доводы защиты и самого подсудимого, признавшего вину, учтя такое отягчающее обстоятельство, как вождение в нетрезвом виде, суд приговорил экс-военкома к лишению свободы на семь с половиной лет без всяких испытательных сроков.

Как писали «ФАКТЫ», 3 августа в Херсонской области в пгт Чаплинка военный комиссар на своем автомобиле насмерть сбил молодую супружескую пару. 27-летний мужчина и 22-летняя женщина скончались от полученных травм. Двое их детей остались сиротами.

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