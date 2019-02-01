Летучие мыши прервали матч НБА (фото, видео)

Спорт

Забавный случай произошел во время матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) между «Сан-Антонио Сперз» и «Бруклин Нетс» (117:114).

По ходу первой четверти судьи вынуждены были приостановить игру из-за пары летучих мышей, залетевших под крышу АТ&Т Center и весело резвившихся над паркетом. «Озорников» удалось поймать при помощи специальных сачков, а пауза в итоге затянулась на три минуты.

К слову, это уже не первый случай срыва матча с участием «Сан-Антонио». В 2009 году матч с «Сакраменто Кингз» также пришлось приостановить из-за заблудившегося рукокрылого, и тогда недюжинные способности ловца продемонстрировал звездный баскетболист «Сперз» Ману Джинобили.

Примечательно, что как матч девятилетней давности с «Сакраменто» (113:94), так и нынешний с «Бруклином» был выигран «Сан-Антонио» — впору переименовывать команду со «шпор» (spurs) на «летучие мыши» (bats).

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