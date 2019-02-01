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"Спайдермена" в Киеве посадили на 7 лет: что это значит
35-летнего киевлянина приговорили к 7 годам лишения свободы за совершение разбойных нападений с угрозой применения насилия. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.
Напомним, с начала марта прошлого года в Киеве было совершено ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Злоумышленник надевал детские маскарадные маски «Человека-паука», «Бэтмена», и угрожая ножом, грабил кассы.
Разбойника — «спайдермена» удалось установить и задержать. Это ранее не судимый 35-летний менеджер одной из строительных фирм. Он вдовец, сам воспитывает 9-летнего ребенка.
В ходе следствия установили его причастность к 10 разбойным нападениям.
Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными преступлениями, составил почти 80 тысяч гривен.
По результатам судебного рассмотрения районный суд г. Киева признал мужчину виновным по статьям «Разбой» и «Незаконное хранение оружия» и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о разбойном нападении на заведение «Национальной лотереи» в Николаеве. Злоумышленники отобрали у директора заведения сумку с почти 200 тысячами гривен и скрылись.
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