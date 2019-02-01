Происшествия

В полиции утверждают, что им известна личность возможного убийцы студентки Дарьи Билоус, чье тело было обнаружено в чемодане, выброшенном в мусорный бак в Днепре 4 января. Однако о подозрении в совершении этого преступления пока никому не было объявлено. Ветеран уголовного розыска подполковник Валерий Сенченко в разговоре с автором этой статьи предположил, что, возможно, подозреваемый в убийстве человек в настоящее время не находится в Украине.

— Я незнаком с материалами этого резонансного дела, но по опыту могу сказать: полиция говорит, что знает, кто предполагаемый убийца, но не может ему предъявить обвинение, значит, скорее всего, подозреваемый находится за границей. Как оценить перспективу этого дела? Если предполагаемый убийца — гражданин страны, с которой у нас не подписано соглашение об экстрадиции, то можно спрогнозировать, что отбывать наказание в Украине он точно не будет, — предположил Сенченко.

Между тем журналисты передачи «Говорить Україна» (канал «Украина») провели настоящее расследование. Стали известны шокирующие факты о жизни Дарьи. Журналисты также смогли выяснить, что происходило в последние дни студентки. Оказывается, в детстве Даша была «гадким утенком», а незадолго до своей смерти в Киеве встречалась с женатым иностранцем.

Последние два года Даша Билоус провела в приемной семье, несмотря на то, что у нее есть родная мать. Оказывается, девушку изнасиловали, когда ей было 15 лет. Потом, год спустя после этого случая, Даша решила лишить свою маму родительских прав, так как она не поддержала дочку в трудный момент. Об этом психологу Марине Рехвиашвили рассказала сама мама девушки — Алла, до этого отказывавшаяся общаться с любыми журналистами.

— Даша помогала мне, когда я работала на рынке, — вспоминает Алла. — Иногда ей приходилось полностью подменять меня. Однажды я позвонила дочке, когда она торговала, и сказала: «Срочно бросай всё и езжай домой. Если не будет автобуса, останови попутку».

Даша так и сделала. Она остановила какой-то джип. Мужчина вывез мою дочку в лесопосадку и там изнасиловал.

Мы жили в селе. Сами знаете, какой разговор в селе: если изнасиловали, значит, сама хотела. Я виновата тогда, что не поддержала дочку. Ругала нее.

* Дом в селе, где жила Даша

Насильником оказался высокопоставленный начальник. Он к нам приходил и деньги предлагал, чтобы мы заявление забрали. Обещал даже новый дом купить. Но я сказала, что дочкой не торгую. В результате его так и не осудили.

А ведь я всегда буквально тряслась над дочкой. Очень боялась, что она попадет в такую ситуацию. В школу провожала, из школы встречала. Других детей не встречали. А я боялась за Дашу. Говорила ей: «Не гонись за деньгами, это зло!» Учила, чтобы с парнями осторожнее была: обманут. Распустит волосы — я приказывала, чтобы немедленно собрала в косичку. Краситься не разрешала, возле парней стоять…

Я так хотела бы всех своих дочек в клетку посадить, чтобы они были в безопасности и всегда со мной. Хотела бы, чтобы они никогда не взрослели.

Меня саму изнасиловали в детстве. Мне было десять лет. Это сделал мой старший брат, когда ему было 14. Я говорила маме, чтобы она меня защитила. Мол, брат меня трогает. Но мама всегда говорила: «Не выдумывай!» Когда это произошло, я уже ничего не говорила. Год держала в себе эту боль. Однажды пришла домой, бухнулась на колени перед иконой и сказала: «Господи, пусть все насильники умрут!» Через месяц мой брат, которому к тому времени уже исполнилось 15, умер. Причем он ночь лежал в доме и ему крысы отгрызли половой член.

Даша была одной из пяти дочек Аллы. Все дети этой женщины были от разных мужчин. Три дочери уже взрослые. Некоторые имеют своих детей. Дарья по возрасту была предпоследней. Младше нее только 13-летняя Богдана, которая воспитывается в интернате.

— У Даши было тяжелое детство, — рассказал журналистам телеканала «Украина» одноклассник девушки Александр Косенко. — Я, например, просыпался в школу в половине восьмого. А Даша — в четыре утра. Ее мама заставляла. Даша просыпалась и шла рубить дрова. Потом в ее обязанности еще входило приготовить для мамы завтрак. Один раз она не нарубила дров, так мать сильно ударила дочку по ноге, та даже некоторое время хромала.

Два года Даша вообще не ходила в школу. Дело в том. что над ней издевались одноклассники. Она плохо одевалась. У Даши не было дорогих красивых вещей. Одни джинсы да одна кофта.

Некоторое время после школы я не видел свою бывшую одноклассницу. А когда встретил случайно на улице, не узнал. Это было в 2017 году. Она была хорошо одета, с модной прической. Такая красивая. Знаю, что в то время Даша уже была в приемной семье. Мне она сказала, что днем работает барменом, а ночью — в клубе. Кем именно она работала в ночном клубе, не уточнила.

— 25 декабря Даша скинула мне фотографию с одним парнем и попросила ее никому не показывать, — вспоминает сестра из приемной семьи Катя. - С ней на снимке был мужчина — старше ее лет на десять. Потом сестра позвонила мне 30 декабря и попросила передать ее парню, что она якобы Новый год будет встречать со мной. Я выполнила Дашину просьбу. Но ее друг не поверил и сказал: «Пусть она мне сама позвонит». Даша пообещала это сделать, но больше на связь не выходила.

* Даша со своим таинственным другом-иностранцем

Журналист Анна Вусань разыскала мужчину, с которым Даша была на фото. Как выяснилось, именно с ним девушка отмечала Новый год в Киеве, в гостинице «Украина».

— Это бизнесмен из Израиля. Он действительно лет на десять старше Даши, — рассказывает Анна. — Дарья называла его Зая. Он женат. Интересно, что 11 января этот Зая удалил Дарью из друзей.

Анне Вусань удалось связаться с израильтянином.

— Мы начали общаться с ним по скайпу. Интересно, что уже на второй день нашего знакомства женатый бизнесмен сказал мне, что любит меня, и предлагал приехать к нему в Израиль, где он снимет для меня квартиру.

Я начала задавать ему много вопросов. Спросила, был ли он в Киеве? «Да, — ответил Зая. — Я там как раз отмечал Новый год». И прислал мне фото, на котором видно, что он находится в гостинице «Украина». Со слов бизнесмена, он после праздника еще поехал в Харьков, потом — в Одессу, потом — в Париж. Через некоторое время уже говорил, что из Киева сразу же полетел в Израиль, домой. Что-то заподозрил — и поэтому начал, что называется, менять показания. Даже спросил меня, не из полиции ли я?

Кроме того, Анне Вусань удалось пообщаться с друзьями Даши.

— Мало кто хотел мне что-то рассказывать, — говорит журналистка. — Даже грубили в ответ на мою просьбу пообщаться. Но с некоторыми все-таки удалось поговорить.

Как выяснилось, Даша брала у мужчин деньги. Наши журналисты узнали, что у погибшей было много знакомых мужчин, которым она могла позвонить ночью и попросить денег. По некоторым данным, иногда она рассчитывалась с долгами интимом.

Интересно, что деньги Дарья тратила не только на себя. Она приносила их маме. Например, на ремонт. Друзья удивлялись: «Она же всю жизнь издевалась над тобой. Зачем ты это делаешь?» «Это же мама. Я ее все равно люблю», — отвечала Даша.

Однажды Дарья приехала к маме с каким-то парнем. С цветами. А та ее выгнала.

Своим друзьям Даша часто говорила, что хочет спасти свою младшую сестру Богдану. Спасти ее… от мамы. Кстати, перед похоронами Даши по требованию мамы именно младшей сестре пришлось одевать покойницу в свадебное платье. А после похорон Алла снова отправила Богдану в интернат.

Алла живет в селе в своем доме с двумя кошками, которых назвала Даша и Богдана, как своих младших дочек. К Дарье на кладбище за 5 километров она ходит каждый день.

— Даша мне всегда говорила: «Ты душишь меня своей любовью», — призналась Алла психологу Марине Рехвиашвили. — А теперь она уже так не скажет. Теперь она только моя. Прихожу к ней, разговариваю.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Харькове убили двух турецких студенток. Для того чтобы замести следы, убийца — тоже гражданин Турции — писал sms-сообщения от имени своих жертв.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter