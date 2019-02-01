18-летняя Ястремская второй раз подряд обыграла экс-первую ракетку мира (видео)

Спорт

Третья ракетка Украины (47-я в мире) Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира серии WTA International в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 250 тысяч долларов. В поединке ¼ финала 18-летняя одесситка второй раз за последние полгода уверенно обыграла экс-первую ракетку мира (и первую сеянную на турнире) испанку Гарбинье Мугурусу, занимающую 15-е место в мировом рейтинге, — 7:6 (5), 6:1. Напомню, что в октябре 2018-го Мугуруса проиграла Ястремской в Люксембурге.

«Я забыла о том матче, который мы играли с Мугурусой в прошлом году. То есть, посмотрела обзор той игры, чтобы увидеть тактику, увидеть, как я с ней играла. Но сегодня был новый матч. Конечно, у меня была уверенность в своих силах, но это был новый день, новый матч, и я старалась фокусироваться на игре так, будто бы это был наш первый очный поединок.

Теперь мне нужно хорошо восстановиться, потому что сейчас я чувствую себя уставшей. У меня точно еще будет время, чтобы подготовиться к полуфиналу. Конечно, я посмотрю, как играет моя соперница, а завтра постараюсь показать лучшее, что могу", — заявила Даяна Ястремская после успеха в четвертьфинале.

Путевку в финал Ястремская, уже заработавшая в Хуахине 11 500 долларов, 2 февраля оспорит в противостоянии с 98-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши, которую в прошлом году она победила на двух тай-брейках в квалификации турнира в Нью-Хэйвене.

Кстати, выйдя в полуфинал, Ястремская гарантировала себе минимум 42-е место в мировом рейтинге, которое станет рекордно высоким в ее карьере.

Вторую пару ½ финала на турнире в Таиланде составили Айла Томлянович из Австралии (49-я) и словенка Тамара Зиданшек (74-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская сыграет за сборную Украины в матче Кубка федерации.

Фото WTA



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