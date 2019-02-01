- 0:54 В РФ обеспокоились «нарушением избирательных прав украинцев»
- 0:24 Не называя имен: Луценко рассказал, кого поддержит на выборах
- 23:50 Турция поможет морякам: у Эрдогана обещают содействие в освобождении взятых в плен украинцев
- 23:44 Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки
- 23:21 Посла Украины в Финляндии отправили на родину из-за несчастного случая
- 23:17 Первый перешел: приход УПЦ МП под Харьковом влился в единую поместную церковь
- 23:09 В Киеве 2—4 февраля изменят маршруты трамвай и два троллейбуса
- 22:50 Луценко сообщил, где будут судить Рубана и Савченко
- 22:34 Кандидат в президенты пострадала в ДТП в Одессе
- 22:19 Где в Киеве бесплатно обследоваться на мобильном флюорографе (адреса и график)
18-летняя Ястремская второй раз подряд обыграла экс-первую ракетку мира (видео)
Третья ракетка Украины (47-я в мире) Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира серии WTA International в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 250 тысяч долларов. В поединке ¼ финала 18-летняя одесситка второй раз за последние полгода уверенно обыграла экс-первую ракетку мира (и первую сеянную на турнире) испанку Гарбинье Мугурусу, занимающую 15-е место в мировом рейтинге, — 7:6 (5), 6:1. Напомню, что в октябре 2018-го Мугуруса проиграла Ястремской в Люксембурге.
«Я забыла о том матче, который мы играли с Мугурусой в прошлом году. То есть, посмотрела обзор той игры, чтобы увидеть тактику, увидеть, как я с ней играла. Но сегодня был новый матч. Конечно, у меня была уверенность в своих силах, но это был новый день, новый матч, и я старалась фокусироваться на игре так, будто бы это был наш первый очный поединок.
Теперь мне нужно хорошо восстановиться, потому что сейчас я чувствую себя уставшей. У меня точно еще будет время, чтобы подготовиться к полуфиналу. Конечно, я посмотрю, как играет моя соперница, а завтра постараюсь показать лучшее, что могу", — заявила Даяна Ястремская после успеха в четвертьфинале.
Путевку в финал Ястремская, уже заработавшая в Хуахине 11 500 долларов, 2 февраля оспорит в противостоянии с 98-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши, которую в прошлом году она победила на двух тай-брейках в квалификации турнира в Нью-Хэйвене.
Кстати, выйдя в полуфинал, Ястремская гарантировала себе минимум 42-е место в мировом рейтинге, которое станет рекордно высоким в ее карьере.
Вторую пару ½ финала на турнире в Таиланде составили Айла Томлянович из Австралии (49-я) и словенка Тамара Зиданшек (74-я).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская сыграет за сборную Украины в матче Кубка федерации.
Фото WTA
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 746 мм