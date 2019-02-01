27.41 / 27.67 31.30 / 31.75
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

ГПУ не будет опротестовывать приговор Януковичу: Луценко назвал причину

21:13 1 февраля 2019   128
Юрий Луценко
Инф. «ФАКТОВ»

Апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу за государственную измену подаваться не будет. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».

Причиной этого он назвал необходимость сосредоточиться на доказательстве его причастности к другим преступлениям.

«Я принял решение не подавать апелляцию», — сказал Луценко.

Как писали «ФАКТЫ», 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

В то же время суд признал невиновным Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 746 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины