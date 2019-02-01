Политика

ГПУ не будет опротестовывать приговор Януковичу: Луценко назвал причину

Апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу за государственную измену подаваться не будет. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».

Причиной этого он назвал необходимость сосредоточиться на доказательстве его причастности к другим преступлениям.

«Я принял решение не подавать апелляцию», — сказал Луценко.

Как писали «ФАКТЫ», 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

В то же время суд признал невиновным Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

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