- 0:24 Не называя имен: Луценко рассказал, кого поддержит на выборах
- 23:50 Турция поможет морякам: у Эрдогана обещают содействие в освобождении взятых в плен украинцев
- 23:44 Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки
- 23:21 Посла Украины в Финляндии отправили на родину из-за несчастного случая
- 23:17 Первый перешел: приход УПЦ МП под Харьковом влился в единую поместную церковь
- 23:09 В Киеве 2—4 февраля изменят маршруты трамвай и два троллейбуса
- 22:50 Луценко сообщил, где будут судить Рубана и Савченко
- 22:34 Кандидат в президенты пострадала в ДТП в Одессе
- 22:19 Где в Киеве бесплатно обследоваться на мобильном флюорографе (адреса и график)
- 21:43 Скандальная Настя Рыбка рассказала всю правду о "компромате на Трампа"
ГПУ не будет опротестовывать приговор Януковичу: Луценко назвал причину
Апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу за государственную измену подаваться не будет. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».
Причиной этого он назвал необходимость сосредоточиться на доказательстве его причастности к другим преступлениям.
«Я принял решение не подавать апелляцию», — сказал Луценко.
Как писали «ФАКТЫ», 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.
В то же время суд признал невиновным Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 746 мм