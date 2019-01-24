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Суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
В Оболонском районном суде Киева, где слушалось дело о государственной измене Виктора Януковича, экс-президента признали виновным. Вина Януковича по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины доказана. Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Янукович осужден за государственную измену и соучастие в ведении агрессивной войны (агрессивных военных действий) против Украины со стороны Российской Федерации. Ранее суд признал доказанным, что Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.
По первой статье Януковичу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, по статье о пособничестве в войне — 12 лет тюрьмы. Таким образом, итоговый приговор — 13-летний срок заключения. Он будет отсчитываться с момента задержания осужденного.
Статья о сепаратизме, инкриминируемая Януковичу, из окончательного текста приговора была изъята. Суд не нашел признаков этого преступления в действиях подсудимого. Изначально Янукович обвинялся еще и по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса («пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины с тяжкими последствиями»).
Кроме того, на Януковича возложено обязательство оплатить судебные издержки. Государству осужденный должен будет возместить 98 561,2 гривни, потраченные на проведение судебных экспертиз. Наложенные в рамках дела аресты на имущество подсудимого оставлены в силе.
Приговор оглашался в отсутствие подсудимого, хотя адвокаты обещали либо организовать приезд обвиняемого, либо устроить выступление Януковича с последним словом по видеосвязи.
Оглашение приговора растянулось более чем на семь часов — судейской коллегии предстояло зачитать более 120 страниц печатного текста.
Напомним, приговор по делу Януковича планировалось огласить еще в прошлом году, но допрос свидетелей защиты затянулся. Неоднократно предпринимались попытки сорвать судебные дебаты. Кроме того, рассмотрение дела пытались перенести в другой суд.
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