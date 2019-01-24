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Вину Януковича признали доказанной
Беглого президента Украины Виктора Януковича признали виновным в государственной измене. В приговоре суда, который зачитал судья Оболонского райсуда Владислав Девятко говорится, что Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.
Так, согласно решению суда, Янукович 1 марта 2014 года на территории Российской Федерации умышленно и для содействия нарушению суверенитета Украины, а также для легитимации российской агрессии составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести Вооруженные силы РФ.
«Также Янукович 1 марта 2014 содействовал в ведении агрессивной войны против Украины», — отметил судья Девятко.
Пресс-секретарь Оболонского суда уточнила, что Януковича пока не признали виновным по инкриминируемым статьям. На данный момент судья объявляет, что предоставленные в деле доказательства обоснованные.
Напомним, в феврале 2014 года на фоне массовых протестов в центре Киева, когда силовики начали расстреливать участников акции протеста, Янукович вместе со своим ближайшим окружением сбежал в Россию. Затем стало известно о просьбе Януковича к Путину ввести войска РФ в Украину. Позже официальное обращение в ООН показывал представитель России Виталий Чуркин, однако спустя время Кремль начал отказываться от этого письма, а сам Чуркин внезапно умер.
Адвокаты беглого президента обещали, что Янукович приедет в Киев для последнего слова перед оглашением приговора, однако этого не произошло.
В 2018 году на росТВ заговорили об обещании Кремлю от Януковича создать в Украине «русский мир».
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