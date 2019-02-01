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Политика

Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки (фото)

23:44 1 февраля 2019   65
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко учредил эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины. Это следует из указа № 27/2019 «О символике Службы внешней разведки Украины». Указ предусматривает утверждение описания и рисунка эмблемы и флага СВР, а также порядок их использования.

Так, эмблемой ведомства является равносторонний золотой лилейный крест, поверх которого в центре помещен малый Государственный герб Украины. Под эмблемой полукругом размещена золотая девизная лента с надписью черными буквами девиза Omnia vincit veritas (с латинского — «Истина побеждает все»).

Флагом Службы внешней разведки является прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Службы внешней разведки Украины. Изображение эмблемы составляет ½ ширины полотнища.

В порядке использования эмблемы и флага внешней разведки, в частности, отмечается, что они являются официальными отличительными символами СВР, которые свидетельствуют о принадлежности к данного рода спецслужбе.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад Порошенко вручил командиру Сил специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины флаг, эмблему и штандарт командующего ССО.

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