Происшествия

Ночной таран маршрутки на Кольцевой в Киеве: пострадало девять человек

Поздно вечером в пятницу, 1 февраля, на столичной Большой Кольцевой Дороге, недалеко от перекрестка с улицей Тулузы маршрутка с пассажирами на скорости влетела в припаркованную фуру.

Грузовик с иногородней регистрацией стоял у самого края дороги.

Его водитель утверждает, что аварийная сигнализация работала. По его словам, машина двигалась в сторону проспекта Победы, но внезапно начала глохнуть.

Остановился он по всем правилам, и вряд ли можно было не заметить такое весьма габаритное препятствие, да еще со светоотражающими элементами.

Тем не менее, автобус «Богдан» врезался в фургон правой стороной. Водитель маршрутки не пострадал, в отличие от пассажиров.

Одного из них пришлось доставать из салона с помощью спасателей.

По информации правоохранителей, пострадали девять человек, пятеро из них госпитализированы.

Сам рулевой маршрутки не стал ничего объяснять журналистам, но будет вынужден сделать это следователям.

Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе прошлого года в Киеве на Большой Кольцевой дороге, напротив дома 26 по улице Зодчих произошло столкновение сразу 5 транспортных средств: грузовика МАН, автомобиля ЛАДА, микроавтобуса Фольксваген, Опеля и Рено.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter