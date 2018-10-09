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Украина

На каких улицах Киева разрешили разгоняться до 80 км/ч: полный список

14:45 9 октября 2018   142
Ограничение скорости
Инф. «ФАКТОВ»

Киевский городской совет 9 октября утвердил перечень 17 улиц, где скорость движения в период с 1 апреля до 1 ноября может составлять до 80 км/ч. Решение поддержали 74 депутата.

Все 17 улиц считаются приспособленными для интенсивного трафика движения автотранспорта, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.

Таким образом, увеличена скорость движения на следующих участках:

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе — при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);
  • просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
  • просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно — Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта «Киев» — при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

Также в список включили проспект Соборности, оговорив это условием установки распределительного транспортного ограждения.

В то же время в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать общее ограничение скорости в 50 км/час.

Напомним, с 8 октября в местах концентрации ДТП на аварийно-опасных участках автодорог полицейские начали использовать средства для контроля скорости движения.

«ФАКТЫ» писали и о других нововведениях для водителей, которые вступили в силу с 1 октября.

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