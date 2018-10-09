Украина

На каких улицах Киева разрешили разгоняться до 80 км/ч: полный список

Киевский городской совет 9 октября утвердил перечень 17 улиц, где скорость движения в период с 1 апреля до 1 ноября может составлять до 80 км/ч. Решение поддержали 74 депутата.

Все 17 улиц считаются приспособленными для интенсивного трафика движения автотранспорта, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.

Таким образом, увеличена скорость движения на следующих участках:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе — при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно — Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта «Киев» — при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

Также в список включили проспект Соборности, оговорив это условием установки распределительного транспортного ограждения.

В то же время в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать общее ограничение скорости в 50 км/час.

Напомним, с 8 октября в местах концентрации ДТП на аварийно-опасных участках автодорог полицейские начали использовать средства для контроля скорости движения.

«ФАКТЫ» писали и о других нововведениях для водителей, которые вступили в силу с 1 октября.

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