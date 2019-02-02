ДТП с Богомолец: стали известны новые подробности

Происшествия

О ДТП вечером 1 февраля в Одессе, с участием автомашины, перевозившей кандидата в президенты Украины Ольгу Богомолец, «ФАКТЫ» сообщали ранее. Сегодня стали известны новые подробности происшествия.

Так, за рулем автомобиля, столкнувшегося с авто кандидата в президенты, был военнослужащий. Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг» Воздушных Сил ВС Украины, которое дислоцируется в Одессе, подтверждая, что вторая машина — «ВАЗ» — принадлежит их военнослужащему.

Далее в официальном комментарии сделана ссылка на слова советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка: «Авария произошла из-за нарушения „Правил дорожного движения“ водителем внедорожника, в котором находился народный депутат. На виновника составлен административный протокол, другая сторона претензий не имеет. ДТП обошлось без пострадавших и серьезных последствий».

Также отмечается, что на месте происшествия работали военная служба правопорядка (ВМП — Авт.) и военная прокуратура Южного региона.

«ВСП приняла это дело на контроль и, в случае необходимости, будет оказывать правовую помощь и защищать права военнослужащего», — резюмируют в воздушном командовании.

Тем не менее, остается ряд любопытных моментов. До сих пор отсутствуют официальные информации по данному ДТП, как ведомств, указанных в заявлении воздушного командования, так и со стороны патрульной и Нацполиции. А ведь военные, в данном случае, опираются не на официальное заявление полиции, а на личный комментарий в Facebook советника. Впрочем, нет и официальной точки зрения второй стороны — Ольги Богомолец либо ее пресс-службы.

К слову, сама кандидат в президенты, судя по содержанию небольшого поста, размещенного ею на своей странице в Facebook, за несколько часов до ДТП побывала в Одесском государственном университете внутренних дел, где имела возможность немного пообщаться с будущими работниками полиции.

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