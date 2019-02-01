- 23:21 Посла Украины в Финляндии отправили на родину из-за несчастного случая
- 23:17 Первый перешел: приход УПЦ МП под Харьковом влился в единую поместную церковь
- 23:09 В Киеве 2—4 февраля изменят маршруты трамвай и два троллейбуса
- 22:50 Луценко сообщил, где будут судить Рубана и Савченко
- 22:34 Кандидат в президенты пострадала в ДТП в Одессе
- 22:19 Где в Киеве бесплатно обследоваться на мобильном флюорографе (адреса и график)
- 21:43 Скандальная Настя Рыбка рассказала всю правду о "компромате на Трампа"
- 21:41 Семейное торжество: Кейт Миддлтон в шикарном платье за 2700 долларов на 64-летии своей матери
- 21:38 Главная красотка Украины обнажила грудь
- 21:14 Хейден Панеттьер появилась на людях с новым бойфрендом и рассказала об отношениях с Кличко
Кандидат в президенты пострадала в ДТП в Одессе (фото)
Вечером в пятницу, 1 февраля, в центре Одессы в ДТП попала автомашина, в салон которой ехала глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов Ольга Богомолец. Официально инцидент не комментируют. Известно, что авария произошла на пересечении улиц Канатной и Базарной сразу после прямого эфира на одном из местных телеканалов, в котором Ольга Богомолец участвовала совместно с представителями «Одесской политической платформы».
По свидетельству очевидцев, в авто, где находилась политик, врезался старенький «Жигуленок». Именно с той стороны, где на пассажирском сиденье сидела рядом с водителем Богомолец. По некоторым данным, у нее травмировано плечо и правая нога. Скорую помощь вызвали для пассажира ВАЗа.
Последние два дня Ольга Богомолец находилась в Одессе, где провела ряд встреч. В частности — с коллективами национального медуниверситета и государственного университета внутренних дел.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП на трассе Киев — Одесса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 746 мм