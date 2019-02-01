Кандидат в президенты пострадала в ДТП в Одессе (фото)

Происшествия

Вечером в пятницу, 1 февраля, в центре Одессы в ДТП попала автомашина, в салон которой ехала глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов Ольга Богомолец. Официально инцидент не комментируют. Известно, что авария произошла на пересечении улиц Канатной и Базарной сразу после прямого эфира на одном из местных телеканалов, в котором Ольга Богомолец участвовала совместно с представителями «Одесской политической платформы».

По свидетельству очевидцев, в авто, где находилась политик, врезался старенький «Жигуленок». Именно с той стороны, где на пассажирском сиденье сидела рядом с водителем Богомолец. По некоторым данным, у нее травмировано плечо и правая нога. Скорую помощь вызвали для пассажира ВАЗа.

Последние два дня Ольга Богомолец находилась в Одессе, где провела ряд встреч. В частности — с коллективами национального медуниверситета и государственного университета внутренних дел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП на трассе Киев — Одесса.

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