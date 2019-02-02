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На Харьковщине будут судить родителей, насмерть замучивших своего трехлетнего ребенка
В Харьковской области прокуратура направила в Купянский районный суд обвинительный акт в отношении родителей, которые подозреваются в истязании и убийстве 3-летней дочери. Об этом рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Александр Михалик.
По его словам, 30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируются пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
В конце сентября прошлого года в пос. Ковшаровка Купянского района умерла 3-летняя девочка. По словам матери, ребенок подавился яблоком, сообщает прокуратура Харьковской области.
Однако проведенная экспертиза показала, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.
Как выяснило следствие, отчим при попустительстве матери, регулярно «воспитывал» падчерицу кулаками, нанося девочке сильные физические боли и моральные страдания. 24 сентября этого года он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать совершенное за несчастный случай.
Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай в Харьковской области, когда ребенок умирает по вине родителей. Так, недавно Октябрьский суд Харькова принял решение по резонансному делу о смерти 3-летнего мальчика, которого сначала избили, а потом оставили без помощи взрослых.
Более того, когда обессиленный мальчик не смог встать с кровати, его перестали кормить. Суд приговорил отца погибшего мальчика к десяти, а его мать — к восьми годам лишения свободы.
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