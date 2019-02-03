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Масштабный пожар в Киеве: спасатели предупредили об угрозе (фото)
В Киеве второй день бушует пожар на складах возле метро «Лесная» в Деснянском районе. Четырехэтажное складское здание с техникой и стройматериалами загорелось около полудня 2 февраля. На данный момент пожар локализован, но полторы тысячи квадратных метров территории все еще в огне.
Спасатели предупредили, что в пострадавшем здании на улице Червоноткацкой, 69, есть риск обрушения строительных конструкций.
Напомним, пожар возник в помещении, где хранился пластик, бумажные материалы, электроника. Горючие и легковоспламеняемые предметы, а также высокая скученность на складах привели к тому, что пламя быстро распространилось по территории. Огнем были охвачены более десяти тысяч квадратных метров. Сдержать пожар спасателям удалось около 23 часов 2 февраля.
Тушить пожар приходилось в сложных условиях — водопровод поблизости отсутствовал, воду привозили к месту пожара специальными цистернами. Кроме столичных пожарных на помощь прибыли спасатели и техника из Киевской области.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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