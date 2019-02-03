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Масштабный пожар в Киеве потушили спустя сутки (видео, фото)
В Киеве спасателям спустя сутки удалось справиться с пожаром в районе станции метро «Лесная». Возгорание было полностью ликвидировано в 14:30 3 февраля, информирует столичное управление ГСЧС Украины.
«По состоянию на 14:30 спасатели ликвидировали пожар в складском здании по улице Красноткацкой, 69», — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре поступило на горячую линию ГСЧС в 11:52 2 февраля. По предварительным данным, в четырехэтажном складском здании находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника. Огнем оказалась охвачена площадь в 10,5 тыс. квадратных метров.
На месте инцидента
Вечером 2 февраля пожар удалось локализовать, однако утром 3 февраля с места ЧП появилась тревожная информация.
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