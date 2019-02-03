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Происшествия

Боевики устроили циничную провокацию в Золотом-5: что произошло

16:34 3 февраля 2019   89
Последствия обстрела
Инф. «ФАКТОВ»

Боевики ОРДЛО осуществили обстрелы детского учреждения, школы и жилых домов мирных жителей населенного пункта Золотое-5 в Луганской области. Вместе с тем в пророссийских информационных ресурсах вину за обстрел возложили на подразделения Объединенных сил, говорится в сообщении пресс-центра Штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Украинские военные, проанализировав расстояние, профиль высот местности, тактико-технические характеристики применяемого вооружения, установили, что обстрел велся с неподконтрольных Украине территорий,

В частности, якобы поврежденные здания размещены в разных районах и внутри плотных застроек жилых кварталов населенного пункта, тогда как ближайшие позиции подразделений ООС расположены на удалении, что делает невозможным применение СПГ и стрелкового оружия, которое могло бы привести к повреждению жилых домов.

Кроме того, превышение высот не позволяет вести огонь с позиций ООС. В подтверждение военные опубликовали карту местности.

Карта пострадавшей территории

Напомним, в декабре Золотое осталось без воды после того, как боевики обстрелами перебили магистральный водопровод.

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