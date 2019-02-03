Происшествия

Масштабный пожар в Киеве сняли с высоты: в сети показали впечатляющее видео

В сети появилось видео масштабногопожара на складах у метро «Лесная», который, по оценкам спасателей, стал самым масштабным за последние 5 лет. Площадь возгорания достигла 10,5 тысяч квадратных метров.

Согласно оперативной информации, в охваченном огнем четырехэтажном складском здании находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.

Возгорание произошло 2 февраля около 11:54. Уже за несколько часов огонь охватил площадь в 600 квадратных метров, а позже появилась угроза обвала здания.

Справиться с огнем удалось только в 14:30 3 февраля.

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