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Масштабный пожар в Киеве сняли с высоты: в сети показали впечатляющее видео
В сети появилось видео масштабногопожара на складах у метро «Лесная», который, по оценкам спасателей, стал самым масштабным за последние 5 лет. Площадь возгорания достигла 10,5 тысяч квадратных метров.
Согласно оперативной информации, в охваченном огнем четырехэтажном складском здании находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.
Возгорание произошло 2 февраля около 11:54. Уже за несколько часов огонь охватил площадь в 600 квадратных метров, а позже появилась угроза обвала здания.
Справиться с огнем удалось только в 14:30 3 февраля.
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