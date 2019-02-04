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В России перестал работать закон Менделеева
Периодический закон, открытый российским химиком Дмитрием Менделеевым, перестает работать на 112-м химическом элементе (коперниций). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление научного руководителя лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (Дубна) Юрия Оганесяна.
«На первых порах нам казалось, что периодический закон перестанет работать где-то на 123-м элементе, теперь появились намеки на то, что этот момент уже наступил. Разница небольшая, но ее вполне можно увидеть, и она, как мы считаем, как раз связана с этими релятивистскими эффектами», — сказал ученый.
По его словам, коперниций в соответствии с периодическим законом должен проявлять свойства жидких металлов, чего в экспериментах не наблюдается.
Физик отметил, что коперниций может формировать амальгамы, однако они совершенно другие. Обычные сплавы ртути и других металлов распадаются при нагревании до 160 градусов Цельсия, а сплавы с элементом-112 теряют стабильность при нуле градусов. При этом с физической точки зрения различия в поведении электронов у ртути и коперниция крайне малы", — отметил физик.
Научный руководитель лаборатории добавил, что различия между флеровием (114-й элемент) и свинцом еще сильнее.
«Я уверен, что элементы тяжелее оганесона (118-й элемент Международный союз теоретической и прикладной химии и Международный союз теоретической и прикладной физики назвали в честь Оганесяна) существуют. В любом случае мы не остановимся на 119-м или 120-м элементе или их ядрах — мы продолжим двигаться дальше, пока нам будет хватать чувствительности. Потом придется создавать новые установки и искать новые пределы», — заключил Оганесян.
По его мнению, синтез новых ядер химических элементов потребует крупного обновления ускорительной техники, а также уточнения теоретических моделей внутреннего строения атомного ядра.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последние годы жизни образ Христа в кабинете Дмитрия Менделеева висел выше портретов ученых.
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