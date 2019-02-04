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В Бердянске произошел новый обвал проблемного коллектора
В Бердянске обнаружен новый обвал коллектора, в связи с чем в трех районах 120-тысячного города (в т.ч. его центральной части) прекращено водоснабжение. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на собственные источники.
Новый порыв образовался на расстоянии в 200 метров от участка, который был поврежден ранее. Коммунальщики считают причиной новой аварии прекращение перекачки канализационных стоков станцией, которую смонтировали 1 февраля.
В городе уже возобновлен подвоз воды цистернами.
Напомним, первая авария на коллекторе произошла 27 января. Люди не только остались без воды, но и были вынуждены до минимума сократить пользование канализацией.
Водоснабжение в городе было восстановлено в ночь с 1 на 2 февраля. В полиции открыли уголовное производство по статье «Служебная халатность». Было установлено, что во время капитального ремонта коллектора, который проводился в 2001−02 годах, были использованы старые трубы. Новый ремонт оценили в 22 млн гривен.
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