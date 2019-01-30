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Прорыв канализационного коллектора в Бердянске сняли с воздуха: эксклюзивные фото
Серьезную аварию на коллекторе в Бердянске, оставившую без воды тысячи местных жителей, показали с высоты птичьего полета. Фотографии прислали в редакцию «ФАКТОВ» жители Бердянска.
Тем временем издание «Про Бердянск» сообщает, что местные полицейские начали развозить питьевую воду пенсионерам и инвалидам. Ранее в городе организовали подвоз технической воды для бытовых нужд.
А на страничке сообщества «Бердянск. Сердце Азова» один из пользователей сообщил, что техника, в основном, раскопала места провалов и продолжает раскапывать старый коллектор, который забился глиной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по предварительным данным, на ликвидацию масштабного чрезвычайного происшествия в Бердянске потребуется, как минимум полтора миллиона гривен, а реконструкция коллектора может обойтись в восемь миллионов гривен.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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