Футболист «Динамо» перенес операцию в Хорватии (фото)

Спорт

Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии, защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич, получивший тяжелую травму в испанском спарринге со «Спартой», перенес операцию на родине. Об этом футболист, которому 30 января исполнилось 30 лет, сообщил на своей странице в Instagram, сопроводив пост фото.

«Обследование лишь подтвердило то, что я понял уже на поле. К сожалению, у меня был опыт трехлетней давности, и я вновь получил серьезную травму, но только уже на другой ноге.

Могу лишь сказать, что в жизни многим людям приходится еще хуже. Сейчас, с одной стороны, у меня есть преимущество, ведь я знаю, что меня ждет, так как ранее переносил уже операцию и реабилитацию после такой травмы. Это очень специфическое выздоровление — не простое ожидание и отдых, а тяжелая работа уже со второго дня после операции. Эта работа также является трудоемкой, психологически напряженной и просто длительной. Но я такой парень, что могу сотни раз повторить все упражнения и движения, продолжать двигаться вперед, когда это трудно. Я сам для себя создал такой образ, что это Бог послал мне травму.

Операцию провел доктор Дамир Худец, работающий в больнице Святой Катарины в Забоке, а реабилитацию я буду проходить с доктором Сашей Басчеваном в Загребе. Они сделали большой дело три года назад, когда я вернулся на поле спустя пять месяцев. Златко Далич общался со мной. Он позвонил, как только узнал о травме. Сказал, что поможет во всем, чем сможет", — цитирует Йосипа Пиварича ресурс Sportske Novosti.

Отмечу, что в текущем сезоне Йосип Пиварич провел за «Динамо» в чемпионате Украины шесть поединков и отдал одну голевую передачу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион мира не поможет «Динамо» до конца сезона.

Фото dynamo.kiev.ua, Instagram



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