Происшествия

Под Тернополем пьяный водитель сбил трех человек на тротуаре (фото)

В Почаеве Тернопольской области 3 февраля произошло ДТП, в результате которого три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция Тернопольской области.

Так, среди пострадавших — двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

ДТП случилось около двух часов ночи. Двух пострадавших ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander. Их за несколько минут до аварии остановили патрульные. Служебный транспорт правоохранителей стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.

В какой-то момент на тротуар выехал автомобиль Volkswagen Golf сбил их, а затем врезался еще и в Mitsubishi. По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя. Мужчина говорит, что заметил патрульную машину слишком поздно. Пострадавших госпитализировали.

Как писали «ФАКТЫ», на днях владелица автомобиля Ford Fiesta, которую автопатруль остановил за нарушение правил дорожного движения, совершила умышленный наезд на полицейского. Инцидент произошел в Одесской области на трассе Киев — Одесса, где 1 февраля в масштабном ДТП разбились шесть автомобилей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter