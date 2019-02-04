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Под Одессой пенсионерка на иномарке умышленно сбила полицейского
Владелица автомобиля Ford Fiesta, которую автопатруль остановил за нарушение правил дорожного движения, совершила умышленный наезд на полицейского. Инцидент произошел в Одесской области на трассе Киев — Одесса, где 1 февраля в масштабном ДТП разбились шесть автомобилей.
Во время патрулирования территории инспекторы зафиксировали, что Ford Fiesta осуществил поворот в неустановленном месте, пересекая двойную сплошную. «Женщину-водителя попросили предъявить водительское удостоверение и регистрационный талон на транспортное средство, — рассказали в Раздельнянском отделе полиции Одесской области. - Однако женщина нарочито нажала на газ и умышленно совершила наезд на одного из полицейских, травмировав его».
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Обвинительный акт в отношении 64-летней одесситки будет направлен в суд. Фигурантке грозит до 5 лет тюрьмы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об автокатастрофе на трассе Одесса — Рени, где 31 января перевернулась маршрутка с пассажирами. В ходе расследования вскрылся ряд скандальных подробностей о водителе BMW, въехавшем на «встречке» в автобус. Оказалось, он вообще не имел права садиться за руль. В смертельном ДТП пострадали 13 человек, двое погибли. 3 февраля в городе Килия прощались с 14-летней Ксенией Манько, а в родной Дмитровке (оба населенных пункта — на юге Одесской области) провожали в последний путь 40-летнюю Майю Унтилу.
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